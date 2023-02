Habiendo ganado el premio como Mejor Actor en el último Festival Internacional de Cine de Venecia, automáticamente aumentaron las posibilidades de la nominación al Oscar que terminó recibiendo. Y aunque resulte muy difícil de creer es la primera vez que lo nominan, en toda la carrera de Colin Farrell. Más curioso todavía: se siente como una segunda vez, porque detrás de las nueve nominaciones de The Banshees of Inisherin, justamente es la segunda producción que Colin interpreta a un irlandés desde ‘In Bruges’, con el mismo director Martin McDonagh y el actor Brendan Gleenson, protagonizando la historia que trata sobre la importancia de una amistad y el extremo planteo de lo que puede pasar cuando el mejor amigo quiere dejar de ser amigo. ¿En la vida real aprecias el estilo de amistad que muestra el cine, hablando en vivo con alguien, en la mesa de un bar o la actualidad de hacer amigos en Facebook y mantener una amistad por Whatsapp? Los medios sociales, creo que nos alejan de la intimidad necesaria o incluso el interés que se necesita para entablar una conversación normal, con alguien. Supongo que hoy vivimos en un mundo saturado de información donde podemos acceder rápidamente a diferentes voces en toda clase de temas, en los medios sociales. Pero a la hora de entablar una verdadera amistad, volvemos a las clásicas charlas personales. Es como un jovencito que no cree en Dios, hasta que por una sobredosis de drogas se arrodilla para pedir a Dios que lo salve, prometiendo que nunca más lo va a hacer.

OTRA VEZ JUNTOS ¿Y a nivel personal te gusta el mundo de los medios sociales? Supongo que es un mundo donde es muy fácil juzgar a cualquier persona. Al mismo tiempo creo que en los medios sociales también se puede tener una verdadera conversación para intercambiar ideas, compartiendo opiniones. Eso me parece maravilloso. No creo que vaya a morir nunca, aunque lo hayamos arruinado un poco por la tecnología, como si fuera algo bueno. Pero en nuestra película retrocedemos 100 años en el tiempo, donde no creo que los hombres se hablaban como se hablan hoy en los medios sociales. No creo que los hombres en aquel entonces hayan hablado naturalmente sobre sus sentimientos, en una isla alejada del mundo. Por eso creo que en cierta forma el tiempo puede ser antiguo pero la película es muy moderna, abarcando algo tan tradicional como la amistad entre dos hombres. Y me parece que semejante exploración es una parte interesante para entablar una buena conversación. Con el mismo acento irlandés que ahora aparece en cine, Colin James Farrell nació el 31 de Mayo de 1976 en Castleknock, Dublín. La fama la heredó indirectamente por ser el hijo de Eamon Farrell, un conocido jugador de fútbol del equipo local Shamrock Rovers, donde también jugaba el tío Tommy Farrell. Incluso Colin estuvo a punto de seguir un camino parecido como futbolista cuando tomó una prueba en el equipo Boyzone, aunque al final cambió de parecer y decidió entrar en la Escuela de Drama Gaiety en Dublín. Todavía estaba estudiando al momento en que consiguió un personaje en la miniserie ‘Falling for a Dancer’ de BBC y el rol secundario en la película ‘The War Zone’ de Tim Roth. Y ya había aparecido en algunas películas de Hollywood como Tigerland y Hart’s War, cuando Steven Spielberg lo contrató por 2.500.000 de dólares, para aparecer con Tom Cruise en la futurista superproducción de ‘Minority Report’. Pero el primer éxito propio en realidad lo consiguió con la película ‘Phone Booth’ y el suspenso que generó con la desesperación de estar atrapado en una cabina telefónica por la amenaza de un francotirador que no lo dejaba salir. Con Angelina Jolie y Oliver Stone protagonizó después la historia de Alejandro Magno en ‘Alexander’ y llevó al cine dos superéxitos de TV como ‘SWAT’ y ‘Miami Vice’. En ‘Daredevil’ pudo actuar por primera vez con su verdadero acento irlandés, igual que cuando interpretó a otro verdadero irlandés en ‘In Bruges’ con el mismo Brendan Gleeson con quien ahora protagoniza ‘The Banshees of Inisherin’ y comparten además las nominaciones al Oscar.

¿Cómo fue que decidieron volver a trabajar juntos con Brendan Gleeson y el director Martin McDonagh desde que filmaron juntos In Bruges? Martin McDonagh, el director, quería reunirnos desde In Bruges. Y hacer algo en Irlanda fue magnífico y hermoso. Volver al oeste de Irlanda era un sueño para todos nosotros. El área donde filmamos era el mismo lugar donde Martin también solía visitar de niño, porque ahí había nacido el padre. ¿Con Brian Gleeson son tan inseparables amigos en la realidad como imagina el principio de esta historia? Pasaron 14 años desde que trabajamos juntos en In Bruges y a lo largo de estos años nos volvimos a ver, pero no tan seguido como me hubiera gustado. ¿Hubieras sido lo suficientemente honesto como para decir que no, si te hubieran ofrecido un guion que no te gustaba? No tenía ninguna expectativa, para decir la verdad. Con el director habíamos tenido un maduro acuerdo de que yo solo iba a aceptar si sentía que la historia que él podía escribir era la correcta para mí. Y si me ofrecía algo que no me gustaba, él también iba a aceptar sin rencored, si yo lo dejaba pasar. Tampoco puedo imaginar una situación así con nada que él escriba, porque es un escritor extraordinario. Siempre me emocionaron los mundos psicológicos que suele crear con los personajes que diseña. Y cuando me planteó la nueva idea, me tomé mi tiempo para leer el guion, después que me contó un poco lo que había escrito. Pero hablamos durante tres años, incluso más, antes de que pudiera leer la versión final que me pareció extraordinaria.

¿Y el hecho de haber podido filmar en tu propio país, en Irlanda? Amé cada minuto de las dos o tres semanas que pasamos en Galway City. Ensayamos en un teatro llamado Druid, que había sido el primer teatro del lugar donde Martin también había presentado sus primeras obras de teatro. Se sintió como un lugar bendecido, en cierta forma. Y durante dos o tres semanas solo hablamos sobre el guion, nos sentamos a leerlo, hasta que eventualmente filmamos lo que ya se puede ver en el cine. ¿La intimidad de una película como The Banshees... es menos estresante que una superproducción como Total Recall o Miami Vice? Las tres semanas de ensayo fueron el gran lujo que marca la diferencia, porque así aprendimos de que se trataba cada escena, como íbamos a actuar y donde íbamos a hacer cada pausa, planteando toda clase de preguntas, o tratando de ver también diferentes formas de actuar una escena determinada. Para cuando llegó la hora de filmar, ya conocíamos cada curva donde teníamos que doblar. ¿El haber trabajado antes juntos, se nota ahora con las nueve nominaciones al Oscar? La familiaridad da mucha confianza, hace que todo también sea mucho más fácil. Pero eso no significa que yo no me haya puesto nervioso, desde el principio de los ensayos, hasta cuando nos paramos delante de una cámaras. Cada actuación se siente siempre como algo nuevo.

Reflejando la verdadera amistad entre Colín Farrell y Brendan Gleenson, The Banshees of Inisherin se diferencia por los alarmantes conflictos que se generan cuando uno de ellos termina con esa misma amistad, sin ninguna razón en particular. El título de la película es justamente el título de la música que uno de ellos quiere componer, sin ser molestado por el otro amigo, prometiendo que incluso se cortaría un dedo de la mano, cada vez que le vuelva a hablar. La historia en una isla donde todo se sabe y nada se esconde, se destaca también por desplegar en tan poco tiempo la particular personalidad de cada uno de los vecinos, con una impresionante actuación de Colin Farrell que compite al Oscar como Mejor Actor frente a Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living). ¿Qué opinas sobre la idea de la historia donde tu mejor amigo puede decirte, de la noche a la mañana, que ya no quiere ser tu amigo? No debería hablar de ese tipo de ruptura porque estaríamos todo el día. Pero en una isla tan pequeña como esa, es difícil encontrar otro amigo. Al menos admiro la honestidad que tiene el personaje de Brendan, por la forma en que inicia la ruptura de la amistad. Pero no es algo que mi personaje tampoco pueda sobrellevar de la noche a la mañana. Ahora, me encanta el planteo de una amistad de dos hombres, como algo que tiene tanto valor donde el resto de la gente también tiene que adaptarse cuando dos personas que ven siempre juntos, se pelean. ¿Si en vez de dos amigos, la historia hubiera pasado por la ruptura de una pareja... hubiese sido más facil entender que uno de los dos es el único que no quiere saber más nada con el otro? Por experiencia propia, yo entiendo que es una verdadera tortura tratar de romper una relación con cualquier persona, no es fácil, para nada fácil. Porque terminas dando señales que la otra persona puede tomar de otra forma, solo por mostrar un aprecio que no desparece por completo. Y del otro lado, cuando una relación se termina y de pronto te das cuenta que eras al que te dejaron... es horrible. No hay una forma buena de hacerlo. Pero el análisis me ayudó al principio del rodaje para no juzgar a mi propio personaje. El título tiene que ver con la música que compone con un violín el personaje de Brendan ¿Él toca el violín en la realidad o solo fue mímica con alguna grabación? Brendan compuso la música de la película. A él se le ocurrió. Es brillante tocando el violín y toca por todos lados, pero en cierta forma, creo que hizo exactamente lo que hace su personaje en la historia, componiendo música en la ficción y la realidad. Fue un aspecto bastante amoroso y muy cool del rodaje.