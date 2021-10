$!Harry Styles podría unirse al universo cinematográfico de Marvel como ‘Eros’, hermano de Thanos

Los rumores de que el cantante británico, ex-miembro de One Direction, participaría en el universo cinematográfico de Marvel, ya habían comenzado el año pasado, 2020, luego de que Kris Tapley, reportera para Netflix, publicara un tuit en donde afirmaba que Don’t Worry Darling no sería su segundo filme, “si contamos la película de Marvel en la que nadie sabe que participa”; no obstante, borró el tuit inmediatamente.

¿QUIÉN ES EROS?

Se trata del hermano de Thanos, hijo de dos ‘eternos’: A’Lars y Sui-San y su nombre se relaciona al “amor y la atracción sexual”, como lo es el personaje de la mitología griega en el cual se basó su nombre.

Una comparación increíble cuando se trata de Thanos, interpretado por Josh Brolin, Eros, a diferencia del gran titán, es un amante de la vida, le gusta el romance y ser libre.