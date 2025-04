Lupita TikTok habla tras hospitalización de su bebé e intervención del DIF; estado de menor es delicado

“En el hospital detectaron (la bebé) no maduró bien el cerebro y los riñones y no puede procesar el alimento. Al parecer es porque se alivió antes de tiempo, le hicieron la cesárea antes de tiempo y dejaron salir a la niña, tenía signos de que estaba bien [...] Pero no estaban las cosas bien, el cerebro, dice Medellín, lo tenia despegado de la cabeza, le faltaba madurar un poquito” , agregó.

“Es mentira [...] Yo la quiero mucho, la respeto, es mi hija, la adoro. La cambio, la baño, la arreglo. Yo también me arreglo. Llevo varios días con mi cesárea y me estoy apurando. Quiero de regreso a mi hija y la quiero tener aquí” , afirmó Lupita.

Además, revelaron que la pequeña sufrió una serie de convulsiones y fiebre, “a la bebé a las 11:00 de la mañana le detectaron fiebre, antes de venir al hospital (Materno Infantil) Medellín y Lupita la llevaron a un privado [...] ingresa la bebé con fiebre y le dan toda la atención necesaria. Y ahorita, en la madrugada, la niña convulsionó otra vez. Pero no es por negligencia de Lupita, si la ha cuidado muy bien”, indicó.

Revelando que los médicos informaron que, en caso de que la menor viviera otro episodio de convulsiones, este llegaría a ser fatal. “Le dijeron a Lupita TikTok que si la bebé volvía a convulsionar ya no iba a aguantar. Aquí estoy con ellos hasta donde tope”, agregó.

Por otro lado, Medellín pidió a los usuarios de redes sociales que “no jueguen con eso, por favor, se siente bien gacho. Hicimos todo lo posible nosotros. Ahorita estamos aquí, nadie tiene la culpa, nosotros hicimos las cosas bien. Desde que nos dimos cuenta que tenía calentura la llevamos. El Dr. cuando la estuvo checando, le checo la cabecita y dijo que falta que le pegue la cabecita”.

Pidiendo que se dejen de realizar especulaciones sobre el hecho y la salud de la pequeña.

“Y nos vamos dando cuenta que la sacaron antes (al nacer), la dieron de alta, que todo estaba bien y no es cierto, fue una negligencia de ellos, la dieron de alta antes. Y ahora le dijeron a mi suegra que los riñoncitos no habían madurado bien y por eso le dio la calentura, y un problema en la vejiga y la deshidratación, por eso fueron las cosas [...] Quisimos de una vez decir las cosas, es para que sepan la verdad y no nos tiren solo por tirar, hay que bajarle poquito, se siente bien gacho, no se lo deseo a nadie”, señaló el hombre.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios expresan opiniones divididas. Algunos manifiestan apoyo hacia Lupita, apelando a la empatía y al derecho de toda madre a estar con su hijo. Otros, en cambio, subrayan la necesidad de garantizar que la menor crezca en un ambiente seguro y no se encuentre en riesgo, sobre todo ante los indicios de negligencia, como consumo de sustancias, señalados por las autoridades.