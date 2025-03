¿Hay sospechosos? Daniel Bisogno pudo haber muerto por brujería, señala su hermano

Bisogno había enfrentado diversas complicaciones médicas desde que en 2024 se sometió a un trasplante de hígado . Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, su organismo no logró superar las dificultades derivadas del procedimiento. Con el tiempo, su estado se fue deteriorando hasta que finalmente perdió la vida debido a una falla multiorgánica.

Un adiós rodeado de especulaciones

Aunque las causas médicas de su fallecimiento han sido confirmadas por su familia y médicos tratantes, algunas versiones señalan que el conductor fue víctima de actos de brujería.

Estas teorías han cobrado fuerza entre algunos de sus seguidores y allegados, y el nombre de la presentadora Raquel Bigorra ha sido señalado en este contexto. No obstante, la cubana ha desmentido categóricamente cualquier vinculación con estas acusaciones.

Alex Bisogno, hermano del conductor, se pronunció sobre esta situación en un homenaje realizado en el espacio “Teatro en Breve”, donde compartió su sentir tras la pérdida de Daniel y habló de la posibilidad de que su hermano hubiera sido víctima de prácticas esotéricas.

“Hay muchas cosas que me podrían hacer creer que sí (le hicieron brujería a Daniel), por cosas, simplemente por cómo murió mi mamá. Mi mamá murió en febrero del año pasado con ciertos síntomas, Daniel mejora cuando mi mamá muere, pero un año después, muere Daniel por los mismos síntomas, como si solamente se hubiera aplazado, como si hubiera sido un pacto”, expresó Alex Bisogno.

A pesar de la contundencia de su declaración, el hermano del conductor aclaró que no puede afirmar con certeza quién o qué estaría detrás de estos hechos. “Muchos me dicen que podría ser brujería”, agregó, sin profundizar en la identidad de los responsables.

La relación con Raquel Bigorra y la ruptura de una amistad

Uno de los aspectos que más han llamado la atención en esta historia es el distanciamiento entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra. Durante años fueron cercanos amigos, hasta que en 2019 el conductor acusó públicamente a la presentadora de haber filtrado información personal suya a una revista de espectáculos.

Sobre este conflicto, Alex Bisogno comentó: “Ellos fueron muy buenos amigos, fueron parte de la familia. Algo pasó, Daniel no hablaba por hablar, si Daniel en algún momento aseguró que había una traición, es porque la había. Yo desconozco, no indagué mucho, pero era mi hermano, si él decidió alejarse de ciertas personas, era por algo, no era de a gratis”.

Por su parte, Bigorra ha negado en reiteradas ocasiones haber tenido alguna intención de perjudicar a Bisogno. En una entrevista para el programa De Primera Mano, semanas antes del fallecimiento, se refirió a la situación de salud de su examigo y lamentó no haber podido acompañarlo en sus momentos más difíciles.

“Yo también [le mando un abrazo], y créeme que cuando yo lo pienso, a ver, hay que recordar que luego hasta somos vecinos. Me ha tocado de momento ver hasta la ambulancia en más de una ocasión entrar y cosas así. Y siempre que lo pienso, pues lo pienso en salud, en que se recupere”, dijo la presentadora.

Ante las especulaciones de brujería, Bigorra fue enfática en rechazar cualquier vínculo con esas prácticas. “No, todavía [dicen]. Créeme que no es mi religión, no es lo que practico, pero además como ni soy santera, pero ni como para qué. O sea, mira, la verdad, no creo ni en el mal de ojo. Yo creo que nada, hay que vivir, estar feliz, ser agradecido”.

Un legado en la televisión mexicana

Más allá de las controversias y los rumores que han surgido tras su fallecimiento, Daniel Bisogno será recordado por su trayectoria en la televisión. Durante más de dos décadas, se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la farándula mexicana, gracias a su carisma y estilo irreverente en Ventaneando.

La noticia de su muerte ha generado una ola de reacciones en el medio artístico, donde varias personalidades han expresado su pesar y han resaltado la importancia de Bisogno en la industria del entretenimiento. Su legado, marcado por su peculiar estilo de conducción y su franqueza, seguirá presente en la memoria del público.