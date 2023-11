Haydee Siller, saltillense y modelo, inicia su carrera en el mundo de la moda

La manera de expresar y comunicar un mensaje no tiene una forma particular, se puede percibir y verse plasmada de muchas maneras; se transmite, se siente y se vive a través de diferentes presentaciones, un ejemplo de ello es el modelaje , que va más allá de lo que podemos ver a simple vista: es un mundo lleno de personas creativas y únicas.

Cada vez que me preguntan en los castings de dónde vengo, me siento muy orgullosa de decir que soy mexicana, ya que es un país increíble por su cultura y su gente”, Haydee Siller.

Yo siempre fui deportista, jugaba básquetbol y estaba en atletismo, esos eran mis principales hobbies. Sin embargo, también sentía interés por la moda y la fotografía. Me decían frecuentemente que debería de modelar, pero estaba muy enfocada en el deporte y no le prestaba mucha atención a esa idea. Fue hasta los 16 años cuando recibí una invitación para participar en una pasarela y lo disfruté mucho. A partir de ese momento, nació en mí la pasión por el modelaje.

Acabo de entrar a una agencia que se llama Queta Rojas y decidí irme a la Ciudad de México para enfocarme por completo en mi carrera como modelo. Esta oportunidad me ha llevado a viajar y a participar en eventos prestigiosos como la New York Fashion Week, donde conocí a personas sumamente talentosas.

Después de ver algunos videos de mi primera pasarela, un agente de Monterrey me contactó y me propuso unirme a su agencia. Esta fue mi primera experiencia en el mundo de las agencias de modelaje. Luego me fui a Estados Unidos a jugar básquetbol y estudiar allá, ya no estaba modelando tanto. Después, a los 18, decidí que quería dedicarme a esto del modelaje, pero de tiempo completo, y ponerlo más como prioridad.

Platícanos todo sobre tu increíble aventura en la Fashion Week de Nueva York.

Fue una experiencia hermosa. Me enteré de que el diseñador Neithan Herbert estaba buscando nuevas caras para su desfile en la New York Fashion Week. Le mandé mensaje y me sugirió realizar el casting para FDLA, una pasarela que presenta múltiples diseñadores. Les envié un video caminando en mi departamento y me dijeron que querían conocerme en persona. Volé a Nueva York, realicé el casting y ahí mismo me confirmaron que querían contar conmigo para sus shows.

Tuve la oportunidad de desfilar para cinco diseñadores, incluyendo la apertura del desfile para Ágatha Ruiz de la Prada, una reconocida marca europea, y el cierre del show para Neithan Herbert. Además, conocí a modelos de diversas edades y países; entre todas nos apoyábamos en el backstage.