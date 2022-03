Hayden Christensen describe su regreso como Darth Vader en la nueva serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+

La serie de televisión dedicada a Obi-Wan Kenobi reunirá a Hayden Christensen y Ewan McGregor, los intérpretes de Darth Vader y el Jedi protagonista.

El propio Hayden Christensen describió recientemente sus sentimientos acerca de volver al papel del personaje que interpretó en la trilogía de la precuela de Star Wars.

“Puedo decir que fue fantástico y un honor volver a usar ese disfraz. Estaba muy entusiasmado con el papel, porque compartía mucho con este personaje, interpretarlo fue algo natural para mi. Hacer Darth Vader ahora se sentía como continuar el viaje que comenzó con la trilogía de la precuela. También fue surrealista, pero Ewan y yo estamos agradecidos por eso. Una de las mejores cosas de trabajar en este proyecto fue compartir el entusiasmo con los miembros del equipo. No sé qué puedo compartir y qué no, pero podría agregar que la primera vez que vi a Ewan como Obi-Wan fue un momento de pura emoción, que no olvidaré fácilmente”, estas fueron sus palabras para Entertainment Weekly.

La historia verá a Obi-Wan Kenobi lidiar con las consecuencias de lo que sucedió al final del Episodio III, incluida la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien pasó al lado oscuro al convertirse en el malvado Señor de Dioses Sith, Darth Vader.

El programa se estrenará en mayo en Disney+.