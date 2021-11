Hellpork: Sin dejar de hacer ruido

Referencia obligada de la música pesada en Saltillo, Hellpork es una banda que se ha caracterizado por crear un metal sin contemplaciones, duro y directo y este fin de semana nos lo demostrarán en su faceta de tributo, sin dejar de lado los temas propios.

Con poco más de siete años de haberse formado, el cuarteto local siempre se ha caracterizado por mostrarnos un propuesta musical enfocada en la contundencia de los riffs, las líneas de bajo, los redobles y una voz desgarradora que les ha merecido ser una de las bandas más respetadas dentro del género tanto en la ciudad como aquellas que han visitado, las cuales no han sido pocas.

Líricas que van de la ansiedad a la esperanza y un sonido que navega entre el sludge y el groove metal influenciado por grandes exponentes del género que no dudan en reconocer como Pantera o Sepultura, agrupaciones a las cuales han rendido homenaje en distintas ocasiones.

Pero no solo es la creatividad musical lo que ha hecho de Hellpork el referente que es, pues la disciplina y la persistencia a lo largo de todos estos años es algo que no han dejado de lado y que saben bien es parte fundamental para lograr el sonido y la calidad que los caracteriza, misma que les ha rendido frutos y les ha valido para compartir escenario con bandas de talla internacional, lo cual ha sido sin duda un gran motivació; Crazytown, P.O.D., Nervosa o Vital Remains son solo algunas de ellas.

Con pocas variantes en su alineación a lo largo de su historia, actualmente la banda se encuentra conformada por Adame en la voz, Jesús Ariceaga en la guitarra, Erick Sanchez en al bajo y Sergio de la Peña en la batería, responsables de pulir el sonido de la banda desde hace varios años y que han dejado evidente en su EP en vivo titulado Live at Some Other Planet realizado junto a Salvador Fishburn y Gerardo Duran, disponible en plataformas digitales, además de su Live Session para Sonder Metal, también grabado en Groove House Records y disponible vía YouTube.

Actualmente, además de las presentaciones en distintos bares de la ciudad, la banda prepara lo que será su primera producción de larga duración que planean presentar el próximo año y para la cual preparan buenas colaboraciones.

Mientras, como forma de mantenerse vigentes y contacto con su público, la banda, además de sus redes sociales, han lanzado recientemente su cuenta en el sitio de micromecenazgo Patreon en donde estarán compartiendo material exclusivo para aquellos que se suscriban.

Este fin de semana la banda presentará su tributo a Korn y Marilyn Manson en el bar Underground, donde seguramente también nos dejarán escuchar algo de propio material, la cita es a partir de las 9:30 PM y el cover es de tan solo $50. (+18ID).

Síguelos: www.facebook.com/hellpork

Apóyalos en: www.patreon.com/hellporkmx