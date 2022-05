‘Honey Boy: Un niño encantador’: el filme que retrata la infancia de Shia LaBouf

Otis, un niño de doce años que se dedica al mundo de la actuación, trata de tener una relación sana con su problemático padre que es alcohólico, violento y mujeriego. A la vez, un Otis de 22 años es arrestado e internado en un centro para tratar adicciones.

En los primeros siete minutos de la cinta se ve a un chico con un problema llamado “estrés postraumático”, que intentará vencer a pesar de los inconvenientes que le genera su enérgico tutor.

Al terminar esta cinta no puedo evitar recordar la maravillosa “Mid90s” que cuenta con una trama similar pero que va más por el rumbo de coming of age en donde vemos a un niño de doce años experimentando, descubriendo y atravesando la dura adolescencia que le toca vivir. Además, no es coincidencia que el mismo Lucas Hedges también luzca su talento en su papel.