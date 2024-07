Ilustra Alex Carrillo para el ‘Bucket Celebration’ de la marca KFC

“Ya después el reto fue que me dijeron que querían adaptar el bucket también para que estuviera en un tamaño más pequeño, entonces ahí fue el reto porque me tenía que enfocar mucho en que todos los detalles, los detalles pequeños, se mostraran justamente en la ilustración”, expresó Carrillo.

COMO UNA CELEBRIDAD

A pesar de que “Alex” ha obtenido un reconocimiento importante por haber participado en la colección ‘Spirit of the Season’ en The Walt Disney Family Museum, San Francisco, narró que ver su trabajo impreso en uno de los aparadores fue una sensación gratificante.

“Ha sido de las cosas más increíbles que me ha pasado porque me avisaron el día que salió, me dijeron ‘Ya está en todos los KFC del país’ y cuando me dijeron eso fue como ¡Wow! Porque cuántos KFC´s no hay en todo México”, exclamó Carrillo.