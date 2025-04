Imelda Garza expone las amenazas que recibe en redes sociales

A través de sus historias de Instagram , Garza publicó varios de los mensajes que ha recibido de diferentes números desconocidos, y en los que no solo la insultan; sino que afirman que le quitarán a su pequeño: ‘ Te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu exesposo’ , se puede leer en una de las imágenes.

Aunque no señaló directamente a Guardia , Garza también compartió el último mensaje que le mandó a la abuela de su hijo y en el que le pide que los deje vivir tranquilos, además de revelar que su “exsuegra” no ha dejado de pelear por la custodia del menor.

‘Maribel, déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que si se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar, se despierta en las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan’, escribió.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Más drama! Denuncia Imelda Tuñón ‘desaparición forzada’ de José Julián y Maribel Guardia la desmiente

Imelda también explicó que las acciones de Maribel habrían causado un daño irreparable al niño, aunque aún está dispuesta a llegar a un acuerdo.