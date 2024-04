¡Inicia nueva era! Lanzará Billie Eilish nueva música en mayo

“Su trabajo más atrevido hasta la fecha , Hit Me Hard and Soft, es una colección de canciones diversa pero cohesiva, ideal para ser escuchada en su totalidad, de principio a fin”, se adelantó en un comunicado.

¡Se acabó la era Barbie - Billie Eilish! Y ya después de muchos rumores, la estrella finalmente anunció el lanzamiento oficial de su más reciente disco de estudio, el cual se llamará ‘Hit Me Hard and Soft’.

‘ Hit Me Hard and Soft’ f ue escrito por Billie Eilish y Finneas Baird O’Connell, su hermano y colaborador desde hace varios años, quien además también produce esta tercera placa.

En cuanto al formato físico, el disco se distribuirá en variantes limitadas el mismo día, con el mismo tracklist y utilizando materiales 100% reciclables, esto como esfuerzo por combatir el cambio climático.

”Es una locura estar escribiendo esto ahora mismo, estoy nerviosa y emocionada. No hago sencillos, quiero dártelo todo de una vez. Finneas y yo realmente no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escuches. Te quiero, te quiero, te quiero”, escribió Eilish en su Instagram oficial.