¿Inspirado en ‘Inception’? Selena Gomez y Coldplay estrenan el video musical de ‘Let Somebody Go’ y es una obra de arte

Meses después de que lanzaron su dueto, “Let Somebody Go” , Selena Gomez y Coldplay lanzaron este lunes un video musical al estilo “Inception” de Christopher Nolan . El video en blanco y negro muestra a Gomez y Chris Martin acercándose y cantando la triste melodía mientras la ciudad literalmente los separa. Es desgarrador y al mismo tiempo fascinante de ver, hasta el momento en que logran abrazarse.

Gomez le anunció este lunes a sus fans el estreno del video musical a través de su propio Instagram, compartiendo una divertida toma detrás de escena de ella y Martin juntos en el set, sacando la lengua a la cámara. “¡¡El video de Let Somebody Go ya está disponible!! @coldplay”, escribió, etiquetando a la banda.