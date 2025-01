¿La peor suegra? Denuncia Maribel Guardia a su nuera Imelda Garza por la ‘integridad’ de su nieto

Se acabó el cuento de hadas y Maribel Guardia decidió tomar acciones legales contra su nuera, Imelda Garza, en lo que ella mismo describió como un acto necesario para salvaguardar la integridad de su nieto.

Mediante un breve comunicado difundido en redes sociales, la actriz reveló que denunció a la madre de su nieto ante las autoridades, y aunque no dio a conocer los motivos, aseguró que su único interés es ver por el bienestar del pequeño.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen”, escribió.