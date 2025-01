Cuántos años deben pasar para que una deuda sea borrada del Buró de Crédito

Este historial permite a las instituciones financieras tomar decisiones informadas al otorgar nuevos créditos o líneas de financiamiento . De esta manera, el Buró de Crédito no es un castigo, sino una herramienta que refleja tu comportamiento financiero.

Contrario a la creencia popular, estar en el Buró de Crédito no es algo negativo . Todos los ciudadanos con historial crediticio aparecen en este registro, que incluye tanto los pagos puntuales como los atrasados. Desde tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, hasta servicios de telefonía o televisión por cable, todas las operaciones relacionadas con financiamientos se reportan y actualizan mensualmente.

¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECE UNA DEUDA EN EL BURÓ DE CRÉDITO?

El tiempo que una deuda se mantiene registrada en el Buró de Crédito depende del monto adeudado. Según la legislación mexicana, estos son los plazos establecidos:

1. Deudas menores o iguales a 25 UDIS: Eliminadas después de un año.

2. Deudas entre 25 y 500 UDIS: Eliminadas después de dos años.

3. Deudas entre 500 y 1,000 UDIS: Eliminadas después de cuatro años.

4. Deudas mayores a 1,000 UDIS: Permanecen durante seis años, siempre que:

- No superen las 400,000 UDIS.

- No estén en proceso judicial.

- No impliquen fraude.

Actualmente, una Unidad de Inversión equivale a 8.365925 pesos, según datos del Banco de México, aunque este valor varía diariamente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

¿CÓMO CONSULTAR TU HISTORIAL CREDITICIO?

Es recomendable revisar tu historial crediticio al menos una vez al año para asegurarte de que no existan errores o anomalías, como pagos mal reportados, créditos no solicitados o consultas no autorizadas. Por ley, puedes solicitar tu reporte de crédito de manera gratuita una vez al año a través del sitio oficial del Buró de Crédito.

Además, puedes acceder a servicios adicionales como:

- Mi Score: Ofrece un resumen de tu historial en forma de puntuación, que es una referencia rápida de tu comportamiento financiero.

- Alertas Buró Plus: Te notifica sobre cualquier cambio en tu reporte, lo que permite monitorear tu historial en tiempo real.