Insulta integrante de ‘Los Caligaris’ a México por temas de fútbol; lo expulsan de la agrupación

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de esta red no sólo respondieron al trombonista, sino que han pedido a los organizadores del Vive Latino que cancele la presentación de la banda para la próxima edición del festival.

PIDE DISCULPAS... YA TARDE Y SE VA DE REDES

Tras sus desafortunados comentarios, Zapata hizo uso de sus redes sociales para ofrecer una disculpa a los mexicanos y a todo aquel que se hubiera sentido ofendido, además de reconocer que fue un error de su parte y pedir que no se involucre al resto de sus compañeros en una acción que sólo fue responsabilidad de él:

“No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”, escribió.

Por último, expresó que no tiene ningún tipo de rencor contra nadie y que sólo se dejó llevar en una plática en la que no tenía nada que ver.