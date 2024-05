Invasores de Nuevo León y Pesado: leyendas norteñas pisan tierras saltillenses

Una hora más tarde, los gritos no se hicieron esperar cuando la pantalla comenzó a mostrar imágenes de la banda regiomontana con más de 40 años de carrera profesional: Los Invasores de Nuevo León.

La introducción para que tomaran el paso al “stage” fue el video musical de su más reciente sencillo en el que mezclan la “juventud y experiencia”, en la canción “La Chica Perfecta”.

Instantes después de que terminó el visual, los asistentes revivieron la carrera artística de los neoloneses con fotografías que funcionaron como una “línea del tiempo” en un recuento por los años.

Finalmente, luego de recibir a la gente de Saltillo con un cálido saludo, la agrupación se apoderó del recinto tocando sus más grandes “hits” con canciones como “Laurita Garza”, “Playa Sola”, “Que no se apague la Lumbre”, “Eslabón por eslabón” y, una de las más aclamadas por todos los espectadores que no dudaron en entonarla a todo pulmón: “A mí, ¿qué me quedó?”.