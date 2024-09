Isa Castro, exintegrante de Acapulco Shore, denuncia agresión física y verbal por parte de su novio; hotel lo deja marcharse

“Sí, amo a mi novia (ironía), pero... maldito. Saben lo que más risa me daba... el pendej* me regaló un anillo Bvlgari, equis, cuesta 22 mil varos, y mientras me metía cuatro dedos en la garganta, me lo quitaba ” , relató Isa Castro, mientras intentaba controlar el llanto. La influencer también mostró un reloj que, según ella, su novio dejó en la habitación al escapar. Sin embargo, destacó que, aunque su pareja se llevó el anillo que le había regalado, dejó atrás un Rolex falso , lo cual describió con sarcasmo y dolor.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

ISA CASTRO CRITICA AL PERSONAL DEL HOTEL POR PERMITIR LA HUIDA DE SU AGRESOR

Isa Castro no solo relató la agresión, sino que también criticó duramente al personal del hotel por la forma en que manejaron la situación. Según su testimonio, a pesar de haber solicitado ayuda, el personal permitió que Eduardo Majul abandonara el lugar sin ser retenido por las autoridades. “Lo dejaron salir, obvio, y ya cerraron las puertas porque híjole, no vaya a ser la de malas. Me mandaron a toda la policía, pero sí, el cabr*n ya se fue, ya logró irse después de que me floreó la boca, me floreó los ojos... ay no, qué desgracia, la verdad”, expresó Isa con evidente frustración.

Después de estos hechos, Isa decidió abandonar las instalaciones del hotel. Hasta el momento, no se ha confirmado si la influencer ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, y Eduardo Majul no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones en su contra.