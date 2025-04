La vez que Mario Vargas Llosa golpeó a Gabriel García Márquez una noche de 1976 en el Palacio de Bellas Artes

La noche del domingo se reportó la muerte de uno de los impulsores del boom latinoamericano y referente de la literatura en español, el autor peruano Mario Vargas Llosa.

Sin embargo, más allá de las letras, a Vargas Llosa se le reconoce por algunos altercados en México, siendo uno de ellos el que finalizó con la relación de admiración y amistad hacia el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

EL PUÑETAZO DE VARGAS LLOSA A GARCÍA MÁRQUEZ

El 12 de febrero de 1976 el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, fue testigo del choque entre los dos galardonados al Premio Nobel de Literatura, fue en el vestíbulo del recinto previo al estreno de la película ‘La odisea de los Andes’ -en la que el peruano participó en el guion- cuando el colombiano se percató de la presencia de su colega yendo con los brazos abiertos.

Sin embargo, el encuentro no fue tan amistoso como el autor de ‘Cien años de soledad’ lo esperaba, pues el escritor de ‘La ciudad y los perros’ lo recibió con un puñetazo en la cara, aunque tampoco los asistentes esperaban esa reacción.

“¡Esto es por lo que le dijiste a Patricia!”, le reclamó Vargas Llosa mientras su puño impactó en García Márquez; de acuerdo con testigos, Mercedes Barcha, esposa de Gabo, corrió a un restaurante cercano para conseguir una chuleta fresca y ponérsela en el ojo, para luego marcharse.

El escritor fallecido en 2025 se refería a Patricia Llosa, la segunda esposa de Mario Vargas Llosa, de quien se ha dicho tuvo una estrecha amistad con García Márquez y Barcha.

Aunque ninguno de los dos autores dijeron el ‘chisme’, algunas versiones sugieren que el disgusto del peruano fueron los acercamientos entre Patricia, Mercedes y Gabo. El biógrafo Dasso Saldívar indica que hubo desencuentros y malentendidos más profundos que tocaban lo íntimo y familiar.

Sin embargo, la única certeza es que nunca volvieron a cruzar palabra tras el incidente que dejó un ojo morado; acentuándose con el paso de los años por tensiones en el ámbito político.

Hasta el día de su muerte, García Márquez el 17 de abril de 2014 y Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, ninguno de los dos reveló el motivo que les hizo terminar con su amistad.

LA AMISTAD DE LOS COLOSOS

Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se conocieron en 1967 en Caracas, Venezuela, durante el primer Congreso de Intelectuales Latinoamericanos, forjando la amistad entre la admiración mutua y la pasión por la palabra escrita.

De acuerdo con el biógrafo del colombiano, Gerald Martin, no solo encontraron a un amigo, también a un interlocutor intelectual que entendiera y discutiera sobre las complejidades del realismo mágico en la literatura y la política en América Latina.

Aunque en París, Francia, como si se tratara de un cliché de los libros, la relación se consolidó al compartir vivencias y con sus diálogos sobre la literatura, sin dejar de lado la política, entre cartas y dedicatorias en obras.

LA FRASE QUE CAMBIÓ EL DISCURSO POLÍTICO

En 1990, en plena efervescencia del discurso neoliberal que comenzaba a dominar la política mexicana, se celebró en Televisa un evento titulado El siglo XX: la experiencia de la libertad. Lo que se perfilaba como una conversación sobre la caída del comunismo en Europa del Este, se convirtió, inesperadamente, en un sismo intelectual de escala continental.

”Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir”, comenzó Vargas Llosa, antes de detonar una bomba intelectual. “No creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas... México es la dictadura perfecta”.

“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”, dijo un Vargas Llosa que a estas alturas ya parecía de nuevo el político intenso de hace unos meses. México, siguió, “es la dictadura carnuflada”. “Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inarnovible”.

“Yo no creo”, refiriéndose al PRI, “que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera muy sutil”.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció el domingo 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años, según informó su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de un comunicado. El autor ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 murió “rodeado de su familia”.