$!James Bond seguirá con sus fallas, pero el público podrá juzgarlo: Daniel Craig

Es como si Daniel Craig se resistiera a despedirse de James Bond. Se suponía que la quinta y última versión con ‘No Time To Die’ iba a estrenarse en Noviembre del 2019, con un anuncio oficial en el mismo lugar de Jamaica donde Ian Fleming había creado el famoso personaje del agente 007. Pero cuando cambiaron la fecha para Abril del 2020, se convirtió en la primera víctima del cine por la pandemia, cuando empezaron a cerrar las salas (70.000 solamente en China). Para ese entonces esperaban estrenar en Noviembre del 2020, pero los cines siguieron cerrados y recién en enero, decidieron fijar el estreno internacional definitivo, para el próximo 8 de Octubre. La despedida tampoco será corta. Con una duración de 174 minutos, exactamente dos horas y 53 minutos, ‘No Time To Die’ es la producción más larga en la historia de James Bond. Y con sus cinco superproducciones como el agente 007, Daniel Craig suma un total de 719 minutos, casi 12 horas de ‘time’ en cine.

¿Después de cinco versiones de James Bond, la preparación física para interpretarlo fue siempre la misma?

“Y... desde el principio de Bond, traté de estar en forma, al menos tres meses antes de empezar el rodaje. Después, incluso cuando todavía no tenía en la mano un guion, yo seguía procesando todo en mi cabeza, porque siempre necesitaba estar en buen estado físico, para las escenas de acción. Será por eso que tampoco pude ‘apagar’ nunca los entrenamientos. Es un proceso”.

¿Pero necesitas estar en buen estado físico cuando no filmas las producciones de James Bond?

“No, por suerte, no”.

¿Los otros estilos de cine no te exigen mucho más preparación que la actuación?

“No sé... cuando filmamos ‘Cowboys & Aliens’ tuve que cabalgar a caballo todos los días y en esa época iba al gimnasio cuatro veces por día. Pero con ‘The Girl with the Dragon Tatoo’ quise aumentar de peso desesperadamente, para no sugerir que soy así de verdad, porque si me veía como James Bond, la gente no iba a poder creer que yo era un periodista. Tenía que verme como un ser humano normal (Risas)”.

¿Te imaginas en un trabajo de verdad como periodista, con cierto estilo James Bond, escribiendo sobre temas peligrosos como en ‘The Girl with the Dragon Tattoo’?

“Sí, me imagino en algo así, totalmente. No sé si podría ser bueno, pero me puedo imaginar en un trabajo así”.

¿Aunque pongas en peligro a tu familia?

“Y sí, es el nivel más puro. Por ahí pasa el lado heroico. No me refiero a poner en peligro a mi familia, pero dar todo en un trabajo... todos sabemos muy bien que en el pasado, los gobiernos o ciertas organizaciones llegaron a asesinar periodistas. Y sabemos lo importante que es el estilo de periodismo de investigación”.

¿Cómo te llevas en la realidad con el otro estilo sensacionalista del periodismo y los paparazzi que te persiguen todo el tiempo?

“Mientras haya un lugar que los alimente, siempre van a cobrar fuerza. Yo tengo que aceptarlo en mi vida. Es parte de lo que yo hago. Pero también debería haber ciertos límites, para todos, en los temas personales. Debería hacerse algo con aquellos que invaden la vida privada. Pero yo también tengo buena relación con ustedes. Solo hay una parte, en especial en Gran Bretaña, que huele muy mal. Por eso, a nivel personal, mientras pueda tratar de mantener en privado mi vida privada, lo demás está todo bien”.