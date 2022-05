Justin Bieber ya está en México con su ‘Justice World Tour’

Monterrey fue la primera parada de la gira de Bieber en México, sin embargo, el cantautor recorrerá varias ciudades del país, el 25 y 26 de mayo estará en el Foro Sol en la CDMX, mientras que el 28 de mayo termina con su gira en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

Entre el setlist que ofrecerá a sus fanáticos en el resto de sus paradas se encuentran: “Somebody”, “Hold On”, “Deserve You”, “Holy”, “What Do You Mean?”, “Yummy”, “Hold Tight”, “Love Yourself”, “Off My Face”, “Confident”, entre otras.