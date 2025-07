‘Es un villano en la vida real’: Sergio Sendel descoloca a chef Betty con sus comentarios en Top Chef VIP

Sendel no tardó en destacar en su primer día como participante de Top Chef VIP 4 . Durante el reto inicial, en el que los famosos debían presentar un platillo que representara un momento significativo en su vida, el actor presentó una pasta Alfredo . Al ser cuestionado sobre el significado del platillo, respondió tajante: “Muy poco. Me representa nada, nada más el día de hoy, por entrar en esta... tomar la decisión de entrar a esta aventura”.

Sergio Sendel es un actor mexicano con más de tres décadas de trayectoria en televisión . Se ha consolidado como uno de los villanos más representativos de las telenovelas , con papeles memorables en producciones como La intrusa, Amarte es mi pecado, Mañana es para siempre y Lo que la vida me robó . Su estilo serio, reservado y contundente ha sido una constante tanto en la pantalla como fuera de ella.

La respuesta llamó la atención del jurado, en especial de la chef Betty Vázquez, quien le pidió que compartiera un poco más sobre sus emociones. “¿Usted se atrevería a abrirnos un poquito su corazón?”, preguntó. La respuesta de Sendel fue firme: “No”. Al insistir la chef, señalando que eso ayudaría a entender mejor su platillo, él replicó: “Debería intentarlo, porque este programa no está dedicado a la familia”. La tensión fue evidente entre ambos.

El cruce subió de tono cuando Betty comentó que si él no estaba dispuesto a abrirse, sería complicado evaluarlo. Sendel, sin perder la calma, respondió: “Pues ahí va a estar complicado”. La chef concluyó con frialdad: “Como complicado va a ser evaluarlo”. El momento se volvió uno de los más comentados del episodio, debido al choque directo entre el actor y la juez.

Pese al ambiente tenso, el actor intentó relajar la situación más adelante. Con un tono más ligero, explicó su preparación: “Le puse, primero que nada, ganitas. Y luego, eh... concentración. Yo creo que mi pasta era, en términos generales, correcta”. Su forma de expresarse fue interpretada por algunos como irónica, mientras que otros lo vieron como una forma de suavizar el ambiente.

El público no tardó en reaccionar. En redes sociales, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron su postura reservada y quienes criticaron su actitud. Comentarios como “Fue a cocinar, no a contar su vida” y “Pensé que era un programa de comida, no de chisme...” circularon ampliamente. Otros lo señalaron como el “villano perfecto” también en los realities, destacando su frialdad y seguridad.