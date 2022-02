Kate del Castillo tiene bloqueado a Sean Penn luego de encuentro con ‘El Chapo’ en 2015

“Él salió de mi vida, nunca quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé desde luego, no me interesar saber absolutamente nada de él”, aseveró Kate del Castillo en una entrevista sobre la segunda temporada de La Reina del Sur.

Según las indagaciones de la actriz mexicana, Sean Penn “no supo protegerla” durante su charla con Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, luego de haberse reunido con él en una localidad secreta y entablar una conversación que Penn publicaría en Rolling Stone a modo de reportaje.

“La verdad es que me da una flojera infinita, no voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, por esta gente que es deplorable y que es de la gente más baja que yo he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie”, anticipó.

Luego de la publicación del artículo de Sean Penn, la actriz enfrentó diversas acusaciones por crímenes como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.

Según del Castillo, estuvo sin trabajar por casi tres años, perdiendo ingresos y pagando abogados para enclarecer su imagen como artista.

“Los periodistas recibían información filtrada, que además era de una manera ilegal, filtrando información cuando no se debería de hacer, pero además una información tergiversada”, señaló.

El artículo de Sean Penn, publicado en 2016, desató una investigación federal en contra de Kate del Castillo y, según la actriz, le sigue costando dinero.

No obstante y pese a la situación que enfrentó consecuente a la reunión con “El Chapo” y Penn, la actriz revela que actualmente “se encuentra serena”.

Con información de El Universal.