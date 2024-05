¡Kenia Os, Natanael Cano y más! ‘Presume’ Peso Pluma sus muchas colaboraciones para el álbum ‘Éxodo’

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es quién? Conoce a los personajes de la nueva serie ‘¿Quién lo Mató?’ del caso Paco Stanley

¿QUIÉNES COLABORAN CON PESO PLUMA?

Aunque algunas de las canciones ya han sido lanzadas, otras serán una revelación completa para los seguidores del artista. Entre los destacados colaboradores que participarán en el álbum se encuentran Iván Cornejo, Natanael Cano, Arcángel y Kenia Os.

‘Éxodo’ estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de junio. Algunas de las canciones son ‘La Durango’ ft. Eslabón Armado y Junior H, ‘Me Activo’ con Jasiel Nuñez, ‘La Patrulla’ de Neton Vega, ’Gimme a Second’ de Peso Pluma ft. Rich The Kid, y las estelares con ‘Put Em in the Fridge’ con Cardi B y ‘Pa No Pensar’ junto al rapero Quavo, y otros más. (Con información de El Universal)