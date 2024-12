La nueva princesa del pop latino: Kenia Os y su récord en Spotify... y Peso Pluma mantiene vigentes a sus corridos tumbados

El orgullo musical del país ya no sólo es por cantar regional mexicano o portar el traje charro sino resaltar en las plataformas musicales o agotar los boletos de shows en vivo, por lo que Kenia Os se adecua perfecto a esta definición por la popularidad en el público en general. Y es que, por segundo año consecutivo, Kenia Os es la mujer mexicana más escuchada en Spotify en el mundo.

“Siento que este año es aún más valioso, es como la validación de que el trabajo y lo que he estado construyendo, lo que he estado haciendo, en lo que me he estado enfocando, es el camino correcto”, dijo Os, en entrevista.

Durante una charla con AP se dijo sumamente agradecida con sus fanáticos. “Me siento muy feliz, muy tranquila, agradecida, de tener tanto apoyo de las personas que me escuchan todos los días”, explicó la cantante.