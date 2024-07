La obra de Leonora Carrington llega a Don Artemio

El mundo de Leonora Carrington es onírico, especial; desata la imaginación y deja que fluyan las formas, los pensamientos y las emociones y ahora será posible apreciar un poco de este en Saltillo.

Desde este jueves y hasta el 26 de julio se podrá apreciar la obra de esta artista británica pero que tras vivir casi toda su vida en el país se nacionalizó como mexicana, en una colaboración entre la galería Consigna y el restaurante Don Artemio, que exhibe las piezas.

Se trata de una serie de piezas litográficas, basadas en obras como “And the we saw the daughter of the minotaur”, así como figuras de joyería en oro que representan a los personajes que protagonizaron sus pinturas.