‘La palabra de actor infantil me duele un poco’, asegura Woody Norman, nominado a los Critics Choice Awards 2022

“Sí, sí, de hecho mi mayor miedo es que al crecer pueda perder la creatividad. Tampoco quiero llegar al punto donde tenga que ponerme a escribir con lápiz y papel lo que yo necesite hacer. Me gusta ir al estudio y actuar. No me gusta para nada planearlo todo al detalle. Mi profesora de actuación solía hacernos mirar en el espejo para practicar. Nunca lo entendí. ¿Por qué un espejo? Puede llegar a funcionar para el teatro, pero no lo volví a practicar nunca más”.

“La palabra de actor infantil me duele un poco. Y no bromeo. Odio que me digan actor infantil, porque significa que solo puedo actuar como un niño y cuando sea adulto me van a recordar por ser un actor infantil. Pero a mi me gustaría que me recuerden por mi trabajo, por lo que haga, no por lo que hice. Dentro de 20 años, no quiero que me conozcan por haber sido el niño de ‘C’mon, C’mon’ que trabajó con Joaquin Phoenix. Quiero que me conozcan por el trabajo que vaya a hacer en aquel entonces, con quienes actúe en aquel entonces. Te juro, si pudiera cambiar algo de mi vida, ni siquiera sería un niño. De verdad, no bromeo, pero molesta cuando trato de decir algo en serio, me miran por encima y se ríen”.

“Por ahí pasa lo mejor: no practicar demasiado. Claro que tengo que aprenderme el diálogo, pero no creo que los actores deberíamos saber exactamente lo que tenemos que hacer, porque lo bueno es ir a un lugar sin saber lo que vas a hacer, más allá de tener en la cabeza el guion de lo que vaya a decir. No me parece necesario saber cuando hay que respirar y cosas así. Puedo ser muy joven, pero si pudiera darle un consejo a cualquier actor sería no estar extremadamente preparado. Yo prefiero estar abierto a lo que pase y leer los diálogos tantas veces como uno necesite para saber la letra, sin llegar al punto de volverme un robot. Con mi mamá tenemos un plan: si nos cuesta memorizar o entender alguna parte del guion, lo dejamos para retomarlo al día siguiente, después de dormir”.

-¿Pero más allá de la madurez de tu actuación, qué es lo más normal de tu vida comparado con otro niño de tu edad?-

“Es una buena pregunta, porque soy jovencito, obviamente y hago cosas como gente de mi edad. Tengo amigos, salgo al parque. Juego con mis amigos. La única diferencia es que no siempre estoy en el mismo país, como mis amigos. Viajo mucho más, pero debe ser la única diferencia que tenemos”.

-¿Tus padres no generan ninguna presión para que al momento de trabajar como actor también lo tomes con la responsabilidad de un trabajo en vez de un juego?-

“Mi madre al menos nunca me presionó para nada. Si no quiero hacer algo, no lo hago. No me presiona para hacerlo. Si no me gusta un guion, trato de parar para volver en otro momento”.

-¿Estás preparado para convertirte en una estrella tan famosa como Joaquín Phoenix con muchas más entrevistas como esta?-

“Si hay algo que no me gusta es cuando los periodistas creen que pueden preguntar lo que quieran. Nunca me pasó, pero lo vi. Y supongo que hay límites que muchos periodistas cruzan con actrices o actores famosos, preguntando cosas muy íntimas. Eso, no me gusta”.