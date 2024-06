¿Las suegras son malas o es puro cuento? Llega a VIX ‘Es Por Su Bien’ una comedia que ‘apapacha’ al corazón tras las risas

Sonriente, simpática y muy animada. Así llegó Mónica Huarte a la entrevista con VMÁS a pesar de estar en una agenda apretada entre felicitaciones por su nominación al Ariel y la promoción a su más reciente filme con VIX. La originaria de la CDMX ha ido a otros horizontes a aprender y perfeccionar si talento como actriz, sin embargo, nunca ha olvidado sus raíces y su pasión por interpretar diversos personajes. Esta vez Huarte se sumó al proyecto escrito por Juan Carlos Garzón, dirigida por Alfonso Pineda en donde da vida a ‘Matis’ una de las protagonistas que al igual que sus amigas tienen que lidiar con su nueva enemiga en turno: su nuera. La cinta estrenó este fin de semana en VIX en donde lidera el top de contenidos en México.

¿CÓMO TE SIENTES DE QUE LA GENTE PUEDE YA CONOCER A TU PERSONAJE ‘MATIS’? ¡Feliz! Ya se estrenó, la gente ya la puede ver está en VIX y fue un proyecto muy gozoso porque las tres no llevamos increíble, la pasamos bomba estos personajes que son tóxicos, unas mamás terribles una mamá peor que la otra hacen cosas enloquecidas por separar a sus hijos de las nueras, y pues bueno el rodaje fue igual de divertido. La actriz que ha participado como investigadora en ‘¿Quién Es La Máscara’?, o un inolvidable personaje en ‘Cansada de Besar Sapos’ dijo que este filme hará a los espectadores pasar un buen rato. “La acabo de ver hace poquito y dije sí, la gente la va a pasar igual de bien porque conectas con alguna de estas mamás, vas a decir ‘mamá tú eres así’ o ‘chin yo soy así’ o ‘nuera ya bájale tres rayitas de intensidad’”, expresó la entrevistada.

¿CUÁL FUE TU RETO CON ESTE PERSONAJE? Fíjate que ‘Mati’ me parecía la más divertida, como que es la que ofrece soluciones muy arriesgadas y muy fuera de lugar y lo que intenté es que fuera la que más está sufriendo por dentro, la que más miedo tiene de quedarse sola, es la que más tiene una relación cercana a su hijo y quería como si fuera divertida pero que tuviera cuando está sola, unos momentos de no quiero que se vaya. Huarte explicó que el conflicto de su personaje es debido a que es muy cercano a su hijo, y no desea quedarse sola con la llegada de la enamorada y nuera.

“Cuando mi hijo me dice ‘no soy mi papá’ como que tuviera un espacio para decir lo estoy haciendo todo mal, pero tengo pavor de quedarme sola”, entonces creo que es un personaje como muchas mamás que no sueltan a los hijos por no quedarse solas, todos lo hemos sentido incluso hay hijos que se aferran a la mamá por o dejarlas solas y si fue de mucha diversión, pero me preocupé por darle capas de verdad y fuera un humano de verdad sufriendo a pesar de lo divertido que pudiera ser”, expresó. ¿TIENES ALGÚN MOMENTO FAVORITO DE LA HISTORIA Y DETRÁS DE CÁMARAS? Me gusta mucho el momento donde les escribo una carta al final... que pasa todo esto que ella se va al aeropuerto, ese momento me gusta mucho. Pero de la filmación hubo una escena donde la nuera de Consuelo le dice ‘me mandaste a un pueblo, no puedo creer que hiciste esto’ y Kate y yo sólo teníamos un texto en toda la secuencia que era ‘sí’ estábamos relajadísimas y ese día nos entró un ataque de risa mientras todos estaban en un momento de intensidad porque el momento era muy extrema Kate y yo en un rinconcito tiendo sin parar, nos regañaron y todo, pero nos divertimos mucho.

¿CÓMO FUE PARA TI TRABAJAR JUNTO A CONSUELO DUVAL Y KATE DEL CASTILLO? Son dos mujeres que admiro mucho que llevan trayectorias impresionantes y creo que las 3 estamos en un momentazo de nuestras carreras porque nos sentimos y estamos contentas, relajadas, en mi caso gozando, siempre ha sido pero en esta etapa de mi vida hay que gozar, si es importante hacer la película con toda la pasión, pero se trata de pasársela bien y hacer que el proceso de la filmación sea lo más gozoso posible y creo que también me di cuenta en esta película es que lo que yo aporto a set es como iluminarlo de alguna manera porque si me preocupé mucho porque siempre estuviéramos contentos todos, de eso se trata no de otra cosa. HICIERON UNA FAMILIA MUY BONITA... Así es. Con la que estoy más en contacto es con Kate, nos escribimos mucho y sí estamos muy cerquita, pero se hizo una familia. Con Michael Ronda me eché unas pláticas, quedamos de hacer una obra de teatro si nos hicimos una familia.

¿QUÉ ES LO QUE TIENE ESTA PELÍCULA PARA QUE SEA VISTA? Es una película perfecta para verse en familia, que va a unir a madres e hijos, tiene un mensaje muy lindo, es comedia, pero es de esas que al final te deja como el corazón apapachado. Es un momento para compartir para reír para decir ‘híjole creo que soy esa’ va a provocar una cosa linda en la familia. La maravilla de VIX es que es contenido en español, para estados Unidos y todo el público latino y que en estos momentos se pueda ver en Estados Unidos, Venezuela, Chile y esa es una maravilla”.

Mónica Huarte es una de las principales figuras en las pantallas mexicanas y latinas, tan así ha sido su paso por el cine que luego de una carrera larga fue nominada a la Mejor Actriz de los Premios Ariel por su destacada interpretación de ‘Fátima’ en ‘Señora Influencer’.

¿TE ESPERABAS ESTA NOMINACIÓN? La esperaba con todo el corazón, pero la solté, porque tanto me dijeron “te van a nominar, te lo vas llevar” que yo decía ‘sino me lo dan me va a dar un bajón’. No sabía de las nominaciones no me enteré de ellas, me mantuve lejos, de hecho, estaba de viaje con un amigo, no tenía el celular cerca, pasé horas paseando y no se qué, llego al hotel y abro mi celular y millones de mensajes y yo ‘¿Qué pasó? ¿Tembló en México o qué?’ y nada era pura felicitación de toda la gente que quiero, si fue un llanto una alegría, brincaba como niña chiquita y luego lloraba, fue muy hermoso y todavía sigo muy contenta es lo que un actor mexicano sueña que te nominen a un Ariel, sucedió y estoy feliz. Al ser cuestionada si espera ser la ganadora, sin titubeos aseguró. “Si se hace será perfecto, yo ya me siento ganadora, lo que pase estará bien y ojalá que gane”, dijo la sonriente actriz.