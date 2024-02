¿Le dará el sí? Asegura amigo cercano que Travis ‘planeó’ pedirle matrimonio a Taylor Swift tras el Super Bowl

Hace semanas las apuestas comenzaron para el gran super Bowl, y a diferencia de otros años esta vez se agrega una nueva en la que algunos fanáticos de la pareja Taylor Swift-Travis Kelce terminen comprometidos en un ambiente de fiesta y emoción ante millones de ojos como espectadores.

Definitivamente ella es su amuleto de buena suerte. “Con toda la locura que rodea al Super Bowl, tanto Taylor como Travis han estado caminando en el aire”, le dice una fuente exclusivamente a In Touch sobre la pareja, quienes aparentemente soltaron su primer “Te amo” público durante su abrazo en el campo después del partido del 28 de enero.

Según la fuente la familia y amigos de la pareja no estarían sorprendidos del siguiente paso en su relación, ya que el amor “está en el aire”. “Están tan atrapados en este momento que las personas cercanas a Travis no se sorprenderían si él impulsivamente le propusiera matrimonio después del gran juego en Las Vegas: ¡se siente escrito en las estrellas! Y no es que él no haya estado considerando pedirle que se case con él”, expresó el testigo a la revista.