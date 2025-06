¿Le perdonarán la funa? ¿De qué acusa fan exempleada a Alejandro Sanz?

Idolatrar a actores, cantantes y hasta a influencers no ha tenido un final feliz para los fanáticos, y eso parece que fue el resultado para una joven española identificada como Ivet Playá, quien desde sus redes sociales destapó haber sido utilizada, humillada y engañada por Alejandro Sanz para exponer la “inmoralidad” del cantante. En un video que la joven ahora almamente criticada compartió, por medio de Twitter y TikTok, explicó que tenía una historia por contar; la que compartía con Alejandro Sanz. Con su relato de lo que asegura vivió con el cantante, Ivet no está denunciando un delito, pero sí una supuesta inmoralidad del popular cantante. “Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz”, comienza diciendo en los primeros instantes.

¿QUÉ PASÓ CON ALEJANDRO SANZ Y LA FAN? Es muy sabido que las seguidoras de Alejandro Sanz son intensas, a tal modo que acampan por días para entrar a sus shows, compran sus sencillos digitales y físicos al por mayor y hasta “acosan” al cantante por redes sociales para obtener alguna respuesta de él. E Ivet no es la excepción. Playá, que en la actualidad se dedica a liderar proyectos digitales, era una de las seguidoras más constantes del español hace una década, como narró en el video. En esa época, el intérprete anunció la gira ‘Sirope World Tour’ y, cuando Ivet se enteró, buscó trabajo para poder costear un viaje que constó en asistir a 10 conciertos de los 26 que ofreció en España. “Todo empezó en el 2015, yo era su fan y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados, me comentara las fotos o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”, relató

CRECE RELACIÓN CON SU ÍDOLO Según dice la joven, la comunicación que tenían se fue haciendo más intensa. “El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña, una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España, detrás de él. Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, aseguró. La ahora criticada por los fanáticos de Sanz asegura que dejó su casa para cumplir el sueño de seguir de cerca al ídolo que la hacía suspirar y sentir especial por su interacción en las redes sociales. “Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él. En esa época, no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder”, declaró.

PASÓ A LO SEXUAL La cercanía con el artista, según relató, la llevó a tener un encuentro más íntimo. “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, dijo la notablemente afectada ex fan. En el video explayó sin dar más detalles profundos cómo fue que dieron un paso al contacto físico y sexual, aunque para ella aparentemente fue también emocional.

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, compartió. Ivet fue tajante al asegurar que las acciones del artista llegaron a traspasar cualquier límite de lo que considera moral e incluso humano. “Recuerdo una entrevista que dio en marzo de este año y decía que se lleva gente por delante, y decía que es peligroso”.

A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce. Creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años ”.

Conmovida, compartió que, si tomó la decisión de hablar, fue luego de ver una entrevista, que el cantante ofreció en marzo pasado, en donde dejaba ver su postura de que las personas no deberían aprovecharse de los otros seres humanos, lo que le generó gran indignación en Playá, quien no había recibido un buen trato de él. Por eso, dijo, se decidió a revelar lo que asegura vivió junto al intérprete de ‘No Me Compares’.

¿QUÉ DIJO IVET PLAYÁ? La joven señaló que no firmó ningún “papelito” o documento de confidencialidad, y que puede denunciar públicamente el sueño que terminó en una pesadilla con Sanz, principalmente porque siente una responsabilidad moral. “A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce. Creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso porque, en el fondo, lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara y eso es aún más peligroso”, afirmó. “Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Ya no soy esa niña que está dispuesta a todo para estar más cerca de él”.

EN SILENCIO DE SANZ Alejandro Sanz quien hace semanas anunció más fechas de su nueva gira por México no se ha pronunciado sobre los señalamientos, de hecho, su último post es un video de él y Shakira ensayando para la presentación que ambos tuvieron en Miami como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Quienes si hablaron fueron sus fans quienes desde sus clubes o desde sus redes personales señalaron a la Ivet de querer manejar una “narrativa” equivocada.