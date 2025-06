Irán niega acuerdo de alto al fuego contra Israel... pero negocia pausar ataques

Durante la tarde del 23 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dio a conocer un acuerdo sobre el alto al fuego en el conflicto entre Irán e Israel. A las pocas horas, trascendió que el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, negó tal negociación.

“Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones: Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés. Hasta el momento, no hay ningún “acuerdo” sobre ningún alto el fuego ni cese de las operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 a. m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante”, publicó el funcionario en su perfil oficial de X (antes Twitter).

En un mensaje aparte, Abbas Araghchi indicó que las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Irán continuaron contra Israel hasta “el último minuto, a las 4 de la madrugada”. Agradeció a los uniformados y a la ciudadanía, quienes continúan alerta para defender a la nación “hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto.”

Hasta el corte de esta edición se desconoce sobre alguna respuesta por parte de Israel.