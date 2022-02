Los humanos podríamos aprender muchísimo de los animales, los fenómenos naturales, las estaciones y hasta de las plantas. En el caso de los animales podríamos utilizar la cercanía que ahora tenemos con ellos como animales domésticos y aprender algo nuevo cada día. Quien tiene animales en su casa y no ha perdido la capacidad de asombro no necesitará encender la tele en Animal Planet o National Geographic para maravillarse con lo que estos seres pueden llegar a hacer y los lazos que podemos desarrollar con ellos. Ahora, si has encendido la tele en alguno de estos canales seguro has visto el famosísimo programa del “Encantador de Perros”. Por muchos años, César Millán, el mexicano originario de Culiacán, Sinaloa ha protagonizado varias temporadas de este y otros shows relacionados con el adiestramiento canino. Su historia es muy interesante y puedes leerla en su libro “Lecciones de la manada” en donde relata además, los aprendizajes que le han dejado los perros con los que ha trabajado. Lo que podemos rescatar es que a veces se nos olvida que no somos la única especie en el planeta y que hay otros seres vivos de los cuales vale la pena aprender, pero para ello tenemos que respetarlos y cuidarlos. A pesar de que César se ha dedicado a “adiestrar” o “entrenar” perros, él tiene muy claro que la mayoría de las veces, es él quien aprende más de los perros, y que las herramientas de vida que tiene las adquirió al permitirse asombrar por cada perro con el que ha vivido o trabajado, mismas que le ayudaron a superar cada obstáculo que enfrentó desde su infancia hasta lograr el éxito mundial que tiene hoy. Más que “entrenar” perros, César ayuda a solucionar los problemas de convivencia que ellos puedan tener con otros animales o con las personas. Él cree que no hay problema que no se pueda solucionar porque casi siempre los problemas que se le han presentado (según narra él) fueron originados por los humanos. Tanto los perros como los humanos somos especies sociales por naturaleza y que hemos evolucionado en manada, de otra manera no hubiéramos sobrevivido. Por lo tanto tenemos la capacidad de comunicarnos con los miembros de la manada y cada quien termina cumpliendo diferentes funciones y roles para hacer un “equipo”. Cuando adoptas a un perro y le permites ser parte de tu familia, él asume ese rol, se vuelve parte de tu manada. Más que hablar sobre cómo “educar” a los perros, César narra cómo los dueños terminan “educandose” también y aprendiendo cosas que no sabían que sus perros tenían para enseñarles. De hecho comienza el libro con la introducción “Conoce a tus nuevos maestros” para luego adentrarse en las distintas lecciones que sus canes le han dejado; respeto, libertad, confianza, autenticidad, perdón, sabiduría, resiliencia, y aceptación. Algunas otras lecciones caninas son tan sencillas como “vivir aquí y ahora”, dejarnos asombrar, o acordarnos de utilizar nuestros 5 sentidos para conocer el mundo que nos rodea. Este no es un libro de superación personal, pero te abrirá los ojos para que si no has tenido aún la fortuna de compartir tu vida con un animalito, no esperes más y corras a adoptar uno.

COFFEE junto con los casi 40 perritos de Brigada Rescate que ya están listos para sorprenderte y darte mucho amor, esperan muy pronto encontrar un hogar.

Facebook e IG: Brigada Rescate Saltillo #Juntosdejamoshuella