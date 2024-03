¿Listo para la acción? HBO revela un nuevo vistazo de ‘House of the Dragon’

Un nueva temporada de ‘House of the Dragon’ se avecina, y con ella, una nuevo conflicto entre las casas Targaryen y Hightower, que se disputarán el poder en una feroz contienda, equiparable a las vistas en la serie de HBO ‘Game of Thrones’.

Desde diciembre del pasado 2023, las primeras fotografías de la segunda temporada de este drama dieron que hablar en redes sociales como X, ya que los usuarios empezaron a tomar un bando en espera de los nuevos capítulos de la serie.

Continuando con el hype de los anuncios, la cuenta oficial de la misma publicó recientemente algunos posters promocionales con la frase “Mañana. Debemos Elegir”, en referencia tanto a los dos bandos, como lo que posiblemente será el anuncio oficial de su fecha de salida, prevista para junio de 2024.