¡Emociona a seguidores! Le entra ‘Luismi’ a la IA y comparte foto de él hecha por una fan

¿QUÉ HIZO LUIS MIGUEL CON IA?

La foto, en efecto, aparece publicada en dicha página desde el 13 de junio; el usuario, emocionado, explicó su sentir después de que su ídolo retomara su creación hecha con DALL-E, un programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales o estímulos.

”Yo empiezo esta semana muy agradecida con Dios y con mucha energía, porque ayer el señor @luismiguel compartió una imagen mía que hice el año pasado cuando apenas empezaba con esta página dedicada a él. Use DALLE para hacerla. Se los vuelvo a compartir, el original está en arriba en mi perfil”, escribió a sus compañeros fanáticos.

El usuario detalló la emoción que sintió al darse cuenta que no se trata de un error, sino de una realidad. “Cuando me llegó la notificación que Luis Miguel había publicado una foto, abrí mi celular y al ver la foto mis ojos se hicieron por lo menos 3 veces más grandes de lo que ya los tengo. Tuve que parpadear varias veces porque mis ojos no lo podían creer. Tras comprobar que mis ojos no mentían, mi corazón comenzó a latir a mil por hora”, dijo.