El padre de los dragones, George RR Martin, se vio obligado a perderse su propio estreno después de dar positivo por COVID-19.

Se suponía que Martin, de 73 años, asistiría al estreno de “House of the Dragon”, el miércoles en Los Ángeles, pero tuvo que retirarse.

El autor de fantasía co-creó y fue productor ejecutivo del spin-off de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, y es la mente detrás de la icónica franquicia de HBO.

El director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, transmitió un mensaje de Martin a los espectadores y sus fanáticos en la presentación de la alfombra roja ayer.