¡Llega a los cines de México! Regresa Brendan Fraser a la actuación... y con nominación a los Oscar

Esto es muy nuevo para mí porque por lo general soy la persona que sube al escenario para entregar el premio. Incluso tengo mi técnica: sostener el trofeo con la mano izquierda para saludar con la derecha. Tengo práctica en eso (risas).Y más allá de haber recibido algún trofeo por haber participado con un talentoso elenco de actores (por la película ‘Crash’), creo que la última vez que escuché mi nombre en una entrega de premios había sido en cuarto grado. por una liga de bowling. Era una pequeña copa que tenía grabada la frase “alto juego de handicap”, que al día de hoy todavía no sé lo que significa. Pero mi madre insiste que era un premio muy importante y llevaba el nombre de Brian Fisher en vez de Brendan Fraser. Pero el que me dieron en Toronto, tiene mi nombre, ese es mío (Risas).

Me veo bastante diferente a aquellos días... Y en el camino solo traté de explorar la mayor cantidad de personajes que pude. Y con ‘The Whale’ se presentó el mayor desafío que pude haber imaginado. Lejos, el personaje de Charlie es el hombre más heroico que me tocó interpretar, porque tiene el superpoder de ver el lado bueno de la gente y demostrarlo, en él.

Solo espero que nadie se haya roto algún hueso jugando a George de la Jungla en el patio de casa, porque a lo largo de los años se me acercaron muchos padres elogiándome la película para contarme que también sus hijos terminaron en el hospital, por intentar algo parecido a lo que yo había hecho en cine, tratando de saltar los árboles como si fueran de goma.

Yo solo trato de disfrutar el presente. Supongo que tendré que esperar y ver lo que pasa. Mientras tanto, no veo la hora de ver que la gente le guste tanto ‘The Whale’ como a mí.

Creo que a Darren Aronofsky le tomó diez años filmar esta película y otros diez años para conseguir un actor (risas). La primera vez que fui a su oficina había sido una tarde muy fría de enero y hablamos sobre el proyecto, cuando ni siquiera me podía dar un guion. Me dijo que era la historia de un hombre que tenía cierto arrepentimiento y que se estaba destruyendo a sí mismo comiendo demasiado. Era alguien que también se quería reconectar con la hija para decirle cuánto la quería y que le quedaba poco tiempo para vivir. Es lo único que supe y la historia ya parecía tener grandes obstáculos para interpretar.

DE LA MOMIA A LA BALLENA

¿Cuál dirías que es la más grande diferencia entre un rodaje como ‘The Whale’ y las viejas épocas de ‘The Mummy’?

Esta vez tuve el lujo de ensayar durante tres semanas, antes de pisar el estudio. Darren insistía en que éramos como una compañía de teatro y ensayamos sin la escenografía ni el vestuario. Incluso tuvimos que imaginar que había una pared por una cinta que pusieron en el piso, para cuidar de no cruzarla.

Basada en una obra de teatro del mismo nombre, en The Whale, Brendan Fraser interpreta al padre de una adolescente que se reconecta con él, después de haber abandonado a la familia por un amante que falleció. Ese es el personaje de Charlie que pesa 300 kilos (272 kg, para ser más exactos). Y la transformación que parece tan real, también tiene una explicación.

¿Cómo describirías a tu personaje de Charlie en ‘The Whale’?

Es una historia de redención sobre un hombre llamado Charlie que va por muchos cambios en la vida y que se olvidó quienes y a quien quiere, hasta que se da cuenta que no le queda demasiado tiempo para vivir.

¿Y cómo fue que lograron la increíble transformación física que tanto influyó en la nominación al Oscar?

El diseño de maquillaje lo consiguió un canadiense, Adrien Motor que hacía tiempo que venía colaborando con el mismo director, Darren Aronofsky. El proceso fue increíble: primero me escanearon el cuerpo con un iPad, en la puerta de mi casa y después imprimieron en 3D un modelo virtual del personaje, de Charlie. El resto fue con métodos mucho más tradicionales de siliconas y aplicaciones con modelos a mano y arcilla. La primera vez que lo vi fue en un maniquí que parecía que lo habían sacado de un museo, porque era una verdadera obra de arte. Fue un privilegio llevar en mi cuerpo semejante trabajo artístico. Y jamás hubiera podido hacer lo que hice sin sentir la fuerza de gravedad de la obesidad, la física del peso y el maquillaje me lo permitió. Fue toda una creación y no creo que hayamos visto antes en el cine una combinación de maquillaje y vestuario tan auténtico.