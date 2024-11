¿Llega a su fin “Una familia de diez”? Jorge Ortiz de Pinedo responde

Además, Ortiz de Pinedo aprovechó para abordar los rumores sobre su estado de salud, ya que algunos comentarios en redes sociales insinuaban que problemas médicos lo llevarían a retirarse del espectáculo. Si bien el actor enfrenta una enfermedad crónica, él mismo confirmó que esto no le impide seguir activo en televisión y cine. “Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona,” señaló, dejando claro que su compromiso con la serie y el entretenimiento se mantiene firme.

En cuanto a su participación en teatro, el actor explicó que sus médicos le recomendaron evitarlo debido a la necesidad de usar un concentrador de oxígeno. No obstante, Ortiz de Pinedo no descarta regresar a los escenarios teatrales en un futuro si el personaje que interprete permite el uso del equipo médico en escena.