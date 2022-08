Llegan a Saltillo youtubers de España... ¡vienen por aventura y cultura!; registran su paso por México y resaltan sus cualidades

Una de las cualidades que tiene el norte de México es su clima, y aunque tristemente Saltillo no es la ciudad del “clima ideal” como se le conocía, en efecto el calor si ha sorprendido, pero no asustado a los viajeros.

“Tengo tres (favoritos) es imposible poner una sobre la otra, es imposible la primera es el pescado zarandeado, lo probé en Cancún y Dios mío, o sea no he probado algo así en mi vida y luego el pastel azteca y luego era casero de 10 genial y el pollo a la leña es bastante sorprendente, pero creo que sabe diferente aquí en comparación de España”

Al ser cuestionados sobre qué consejo le darían a los jóvenes como ellos que desean ser creadores de contenido. Aaron Marcos dijo que desde su experiencia es necesario tener la opción de un trabajo o estudio fijo.

“Hasta yo mismo empecé teniendo mis estudios, dedicándome a otra cosa lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no va a salir bien, es la primera idea que tienes que tener porque no puedes dedicar a ser todos tus esfuerzos a ser influencer a tener un canal porque sino sale bien sino has estudiado no has acabado tu estudio principal te puede salir mal y puedes perder demasiado tiempo”, aseguró firmemente Marcos.

TE PUEDE INTERESAR: Danna Paola ya está harta de que le pregunten por qué adelgazó tanto: ‘Ámense mucho’

Publicidad

Mientras que su parte Sophia aseguró que no se despedirá de México para siempre, sino que volverá porque tiene mucho que dar a conocer del país.

“No vamos a abandonar el contenido de México, siento que nunca se va a acabar las cosas por conocer, seguiremos haciendo esto que nos gusta la idea es poder volver pronto”, concluyó la visitante originaria de Madrid.