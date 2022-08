Danna Paola ya está harta de que le pregunten por qué adelgazó tanto: ‘Ámense mucho’

En medio de la promoción de su disco XT4S1S, hay cuestionamientos de la prensa que ya cansaron a Danna Paola debido a la constancia con que ha tenido que aclararlos; son los que se refieren a su apariencia física, especialmente a su peso puesto que luce más delgada que de costumbre.

Es por ese hartazgo que la cantante ha desmentido padecer desórdenes alimenticios, a lo que afirmó que si estuviera enferma no aguantaría el ritmo de trabajo al que actualmente está sometida.

“Nomás te digo la fuente de tu pregunta: el chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”, con lo que pretende poner punto final a las habladurías.