El rompimiento

De acuerdo con fuentes cercanas a la artista fue la decisión de Lavigne el terminar con los planes de la boda después de “varias idas y venidas”. En general, su relación parecía ya no ir nada bien entre ellos.

“Habían tratado de hacer que las cosas funcionaran, yendo y viniendo durante los últimos meses, pero simplemente no estaba bien. No sólo pisaron el freno para casarse, ya no están juntos como pareja”, publicó el sitio TMZ, aunque sus fuentes no explicaron los motivos exactos de la separación.