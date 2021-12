Lucía Méndez desata memes al confundir la variedad de uva tempranillo con beber ‘tempranillo’

“Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino. Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”, aseveró Méndez.

Ante esto, Obregón complementó expresando que entonces le agradaban los vinos “tempranillo”, a lo que la actriz le respondió entendiendo que le preguntaban si le gustaba tomar “temprano”:

“Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, dale, dale, dale. Entonces ya medio jarra me paré y dije: ‘Tengo que hacer algo por México’”, continuó.