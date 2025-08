‘Cada que se duerme, la velan’... el fuerte comentario que lanzó Carlos Villagran contra Florinda Meza (video)

El comentario hizo referencia al reducido número de actores sobrevivientes del elenco original, pero fue seguido de una frase que desató controversia:

“Estuvo muy bien eso, ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa... Lo que pasa es que Doña Florinda cada que se duerme, la velan.”

TE PUEDE INTERESAR: Olvídate del ‘Chavo metalero’, ahora aparece el ‘Quico andino’ y las redes estallan

La reacción del público fue dividida: mientras algunos rieron, otros abuchearon el comentario por considerarlo ofensivo y de mal gusto, sobre todo por tratarse de una persona con quien compartió años de trabajo en una de las series más queridas de Latinoamérica.

UNA RELACIÓN DE AMOR, HUMOR Y DISTANCIA

La relación entre Villagrán y Meza ha sido objeto de especulación desde hace décadas. El propio Carlos ha confirmado que hubo una relación sentimental no formal entre ambos, pero también ha dejado claro que quedó en el pasado.

“No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió... Me invitaba a su casa, me pedía favores. Yo creo que por eso no quiere hablar ella”, declaró en una entrevista pasada.

Durante la gira del circo, al ser cuestionado sobre su relación con Meza, Villagrán respondió irónicamente:

“Yo era huérfano, así”, en referencia a que Quico llamaba “mamá” a Doña Florinda en la serie, pero sin reconocer ningún lazo real o simbólico con la actriz.

UN SHOW ENTRE RISAS Y CRÍTICAS

Villagrán ha mantenido viva la esencia de Quico a través de presentaciones teatrales, shows en circos y entrevistas, y no ha evitado lanzar dardos a sus antiguos compañeros de reparto. Sin embargo, su reciente comentario ha sido percibido como un exceso, sobre todo en un contexto en el que varios integrantes del elenco han fallecido, y quienes permanecen vivos se mantienen lejos del foco público.

Mientras algunos defienden su estilo como humor negro típico del personaje, otros consideran que se trata de una falta de respeto hacia una mujer que fue parte fundamental del éxito del programa y que, desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), ha optado por no responder públicamente a ataques o bromas.

DATOS CURIOSOS DEL CONFLICTO ENTRE VILLAGRÁN Y MEZA

• Quico vs. Doña Florinda

Aunque en la serie eran madre e hijo, en la vida real su relación ha estado marcada por distancias, diferencias personales y una breve historia sentimental.

• Florinda Meza ha guardado silencio

Hasta la fecha, Meza no ha respondido públicamente a las declaraciones o bromas recientes de Villagrán.

• La gira “Kiko y el Mega Circus”

Villagrán, con 80 años de edad, continúa realizando presentaciones por Latinoamérica, retomando el personaje que lo llevó a la fama.

• Distanciamiento con el elenco

Además de Meza, Villagrán ha tenido roces con otros exintegrantes del elenco, entre ellos María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), aunque ha habido reconciliaciones parciales en algunos casos.

• Elenco original en cifras

De los actores principales de El Chavo del 8, solo permanecen con vida Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Édgar Vivar (Ñoño / Señor Barriga) y Florinda Meza (Doña Florinda).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo sé que se van a decir muchas mentiras’... Carlos Villagrán ‘Quico’ reacciona a ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’

ENTRE EL LEGADO Y LA POLÉMICA

El Chavo del 8 es un fenómeno cultural que marcó a generaciones enteras en Latinoamérica. Sin embargo, los conflictos entre sus protagonistas han opacado, en ocasiones, ese legado. La reciente broma de Villagrán evidencia lo complejo que ha sido mantener la armonía entre quienes formaron parte de una producción icónica.

Lo que para algunos fue un momento cómico más del show, para otros fue una muestra innecesaria de rencor o insensibilidad. En todo caso, el comentario volvió a poner en el foco mediático la tensa relación entre Carlos Villagrán y Florinda Meza, mostrando que, aunque los años pasen, las viejas rencillas del “vecindario” de El Chavo del 8 siguen vivas... y coleando.

Conclusión:El humor y la nostalgia son una mezcla poderosa, pero también pueden volverse un arma de doble filo. Carlos Villagrán decidió revivir a Quico, pero también sus viejas disputas. Y aunque el público ría, la línea entre comedia y agravio sigue siendo delgada.