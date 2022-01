‘Madre/Androide’, ‘Los Chicos Están Bien’ y ‘Passing’, las recomendaciones para este fin de semana

‘Madre/Androide’ 30%

Netflix

Año: 2021

Duración: 1 hr 51 minutos

Director: Mattson Tomlin

La película protagonizada por Chloë Grace Moretz, Algee Smith y Raúl Castillo presenta una historia postapocalíptica, cuyo punto de partida es que los androides se revelaron contra los humanos y el mundo quedó reducido a un escenario en el que lo único que queda es luchar por sobrevivir. Ese es el día a día, pero la pareja protagonista está embarazada y entonces la cosa se complica. Sin embargo en el filme con el que debuta en la dirección Mattson Tomlin el silencio es la clave de la supervivencia y así hasta el infinito. En clara referencia o filmes como “Un Lugar en Silencio”. Un intento de giro de guion que se ve venir a la legua y un tercer acto en el que todo se viene abajo de manera estrepitosa.

“Madre/Androide” se sustenta sobre la tensión constante que provoca no saber cuándo nacerá el bebé. El resto de conflictos se diluyen para volver con un final que busca evocar la emoción del espectador, con no muy buenos resultados. En general es una película entretenida, pero no tenga muy altas expectativas.