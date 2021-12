Martha Debayle sufrió bullying y relata ‘me sentía gordita’ en entrevista con Yordi Rosado (video)

“Estaba yo en mi luna de miel, que uno en la luna de miel quiere verse sensual y erótica, y entonces mi primer esposo se le ocurrió que fuéramos en un submarino. Nos metemos al submarino y yo así -empezó a hiperventilar- volteo y veo que cierran la escotilla y en ese momento así como de película, ‘¡Stop! Me tengo que ir’” tras lo que salió del submarino y esperó en la lancha con mareo y pasándolo mal. Y aunque contó que en los aviones no le pasa, reiteró, “no puedo con los espacios cerrados”.

Entonces, ante el asombro y la pregunta de Rosado, “¿Tu primer idioma fue el inglés?” , la conductora de W Radio dijo, “claro, de hecho cuando llegamos a vivir a México yo tenía como 11-12, mis hermanos mayores y yo no hablábamos nada casi de español, no lo pronunciábamos bien. Fue súper difícil para todos”.

Aunque aseguró que fue complicado el cambio de residencia de Estados Unidos a México, por la edad que tenía cuando vinieron, afirmó, “estoy eternamente agradecida que mi papá haya tomado la decisión de venirse a vivir aquí porque la verdad es que México me ha dado todo lo que tengo y México me ha hecho todo lo que soy” .

‘No regresaría a los 18 ni muerta’

Martha Debayle es hoy una mujer exitosa que emana seguridad, pero relató que tras el divorcio de sus padres lo pasó muy mal. “Esa gente que dice, yo me regresaba a los 18... Yo no me regresaba a los 18 ni muerta”.

Entonces Yordi le mencionó que si en aquel momento ella se sentía gordita, “sí, sí me sentía gordita”.

“Yo no me la pasé tan bien. Me acuerdo que me decían: ‘Martha hace ejercicio para que se le levanten las nalgas’. Si te lo dicen a los 38 lo aceptas con mucho orgullo, pero cuando estás chiquita te da pena”, explicó la locutora y empresaria.

Martha Debayle narró como pasó muchos años sintiendo que no encajaba ni en el cuerpo ni en el estereotipo de la belleza del momento. “Si yo me sintiera a los 18 o a los 25 como me siento hoy, la hubiera pasado mejor de lo que lo pasé”, argumentó la fundadora de la revista Moi.