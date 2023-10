‘Me enamoré en el concierto de Joaquín Sabina’: joven busca a chico sabinero en la CDMX

Con un mensaje conmovedor y lleno de referencias a las poéticas letras de Sabina, la joven compartió su experiencia. Sentada en el balcón puerta 1, fila C asiento 28, sus ojos se encontraron con los de un sabinero apasionado . La conexión fue instantánea, pero el temor la paralizó. Ahora, armada con coraje y determinación, busca encontrar a este misterioso joven para compartir un amor que nació en las vibraciones de la música de Sabina.

“Me enamoré en el concierto de ayer, viernes 27 de octubre, auditorio de CDMX. Él se sabía todas las canciones y cantaba con pasión”, escribió la joven. “Lo estoy buscando para morir con él si se mata y matarme con él si se muere, porque el amor cuando no muere mata y no quisiera morir sin saber quién es”.

“Ruego para su estado civil sea soltero, para que los otoños le doren la piel a mi lado, que cada noche sea noche de bodas y todas nuestras lunas, sean lunas de miel. Por favor ayúdenme a encontrarlo, no quisiera pasarme los días buscando en la farmacia, pastillas para no soñar”, escribió la joven, quien ya se ha viralizado en redes sociales.

La joven pide a la comunidad de fans su ayuda para encontrar a su misterioso enamorado sabinero.

Esta conmovedora historia de amor sabinero se desarrolla en el contexto de la gira mundial de Joaquín Sabina, titulada “Contra todo pronóstico”.

En el Auditorio Nacional, el epicentro de la música en México, Sabina se ha presentado con su característica energía y encanto, dejando a los asistentes maravillados.

La historia de esta apasionada búsqueda demuestra el poder transformador de la música y cómo un concierto puede convertirse en el catalizador de conexiones inolvidables.