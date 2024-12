‘Me lo volvería a robar’... arremeten en redes contra Karla Panini por comentarios sobre su marido, ex de Karla Luna (Video)

“No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar, si se va con otra me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar,” afirmó Panini, refiriéndose a Américo Garza, ex esposo de Karla Luna y actual pareja de Panini.

Este hecho, sumado a anteriores controversias en las que Panini ha mostrado indiferencia ante las críticas, ha vuelto a ponerla en el ojo del huracán.

No es la primera vez que la comediante enfrenta el repudio público; la pérdida de Karla Luna, quien falleció de cáncer en 2017, incrementó significativamente el rechazo hacia Panini. Actualmente, Panini comparte su vida con Garza y con las hijas huérfanas que Luna dejó tras su muerte.

“Las Lavanderas”, recordemos, fue un programa conocido por su humor satírico y su ingenio, ofreciendo a su audiencia sketches llenos de sarcasmo que abordaban temas de la vida cotidiana y celebridades. Sin embargo, la historia detrás de cámaras, marcada por la traición y el dolor, se ha convertido en un capítulo doloroso e inolvidable para muchos.

La relación entre el éxito del programa y la controversia que rodea a sus protagonistas sigue siendo un punto de debate. La profunda tristeza y el drama que envuelven la historia han convertido a este caso en un ejemplo de cómo la vida personal puede afectar y trascender la imagen pública, dejando una huella imborrable en el recuerdo colectivo.