Mentiras, Llamada Perdida y Dime Que Sí: los lanzamientos musicales que ya puedes escuchar

Mentiras

Belinda

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Hace unos días Belinda estrenó una canción que habría grabado hace un par de años y no había lanzado, pero llegó el momento adecuado y fue bombazo. Se trata del sencillo llamado “Mentiras” en el que Belinda canta, “No quiero un bobo que me controla ni (quiero) los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces, se ignoran”. A ritmo de reguetón la intérprete de origen español narra en el tema que está cansada de lidiar con el ego del que era su pareja... ¿algún parecido con al realidad?