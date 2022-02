Mientras Coachella dice no a las vacunas, los Oscar exigen tercera dosis, ¿estamos listos para la ‘nueva normalidad’?

Por ejemplo, hace unos días Alemania anunció que el próximo 20 de marzo todas las prohibiciones principales quedarán sin efecto en su territorio. Las limitaciones de aforos o la exigencia de vacunación completa o pruebas negativas en su lugar serán cosa del pasado para el acceso a restaurantes, tiendas o recintos culturales. Sin embargo, no solo el país Europeo está listo para una ‘normalidad comprensible’, esta semana el Festival de Música y Arte conocido como Coachella en California, anunció que eliminarán los requisitos de vacunación y cubrebocas para los asistentes al evento en abril, decisión que ha causado gran polémica.

Por otro lado, no todos en California quieren ignorar al COVID-19. También esta semana, los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood , anunció que este año requerirán prueba de vacunación hasta la tercera dosis para la mayoría de los asistentes (pero no para todos), dentro del Dolby Theatre, confirmó el medio Variety.

Los expertos han advertido que si bien la llegada de ómicron nos acercó al final de la pandemia, si se relajan las medidas demasiado pronto podría correrse el riesgo de aumentar nuevamente la presión de la enfermedad sobre la atención médica. Lamentablemente, parece que Coachella no es el único festival que ha decidido dejar atrás al COVID-19, Stagecoach, un festival de música country que se celebra anualmente en Indio, California, también informó que no le solicitará a los asistentes ni cubrebocas ni vacunación, mucho menos pruebas negativas, algo que ha consternado a las autoridades sanitarias.

Como informó por primera vez el New York Times, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó el jueves que todos los nominados e invitados deben mostrar prueba de vacunación y dar negativo al menos dos veces mediante pruebas de PCR. Aquellos que actúen y se presenten en la ceremonia de premiación, por otro lado, no necesitarán mostrar prueba de vacunación, pero serán examinados rigurosamente.

Según una fuente cercana a la organización, la decisión de no exigir prueba de vacunación para presentadores e intérpretes es parte del acuerdo de regreso al trabajo de COVID-19 entre la Alianza de Productores de Cine y Televisión y los Sindicatos. El acuerdo brinda a las productoras la opción de exigir vacunas COVID-19 para la Zona A (el elenco de la producción y el equipo que trabaja más cerca de los actores), pero no es un requisito. Hasta el momento, se sabe que la ceremonia de los Oscar de este año tendrá como invitados a 2500 nominados. Según el Times, los invitados y nominados sentados en las secciones de orquesta y al frente del teatro no estarán obligados a usar cubrebocas, sin embargo, aquellos sentados en las partes de atrás sí tendrán que usarlo.