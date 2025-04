¿Presentía su final? Revela novia de Liam Payne sus últimas palabras antes de su muerte en Argentina

A ese tiempo de lejanía la ex prometida de Liam Kate Cassidy pudo hablar con en el show que se transmite en YouTube titulado Jay Shetty Podcast, en donde a lágrimas aseguró que recuerda las últimas palabras que cruzó con su hoy fallecido novio.

Hace 6 meses la noticia de la repentina muerte del cantante británico Liam Payne paralizó no sólo a sus fans, sino al público en general tras conocer que en medio de muchas ‘inconsistencias’ acusaciones, drama y adicciones el joven cayó de un balcón y murió mientras estaba en Argentina.

¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE DIJO LIAM PAYNE?

De acuerdo a la modelo de 25 años, Payne respondió de manera juguetona y cariñosa, justo como sus fans lo describen, aunque diciendo algunas palabras que a medio año de la tragedia hacen pensar a sus seguidores, si ¿él presentía su muerte?.

La respuesta de Liam fue casi divertida, aunque horas más tarde se convirtió en un presagio de lo que estaba a punto de venir: “Kate, vas a perder tu vuelo. Estás actuando como si fuera la última vez que me vas a ver”, recordó la joven como las palabras exactas del ex miembro de One Direction.

De vuelta en casa, narró Kate, se dedicó a cuidar a la perrita que habían adoptado juntos, hasta que la llamada de un amigo de Liam le anunció la triste noticia: alguien le había dicho que el cantante había caído de un balcón.