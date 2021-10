$!Misa Venenna: Ceremonias al horror

En 2015 nos referíamos a Misa Venenna como una banda que apenas comenzaba a hacerse un nombre en la escena local, hoy 6 años después, tras distintos cambios y una sólida alineación, el ahora quinteto se ha convertido en todo un referente, cuya música ya ha trascendido las fronteras de México.

Producto de la perseverancia y la dedicación, luego de siete años de haberse formado y forjado en distintos escenarios tanto en Saltillo como en Monterrey, la banda conformada por Ray Man en la voz, Ivon Walker y Joe Ávila en las guitarras, Diego Rivera en el bajo y Sergio García en la batería, si de algo puede presumir es que nadie les ha regalado nada.

Luego de su primer disco de larga duración titulado Poison Color #66 and the Manual to Crime, publicado en 2017, disponible en plataformas digitales y participaciones como el acoplado Women in Metal: Latinoamerica Vol. I, actualmente la banda se encuentra en preparativos y últimos detalles para lanzar lo que será su segundo disco, del cual ya se puede escuchar el primer sencillo titulado Apnea Syndrome vía YouTube.