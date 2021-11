¿Quién es Adán Canto? El coahuilense que protagoniza ‘Herida’ con Halle Berry en Netflix

“Fíjate que la música es lo que me trajo a ser actor, pero desde entonces no ha habido tiempo, de repente agarro la guitarra y escribo una canción, o le canto a mi hijo. No sé cuándo pero sí me gustaría hacer algo con la música, quizás solo para compartirlo porque es algo que me da una satisfacción que nada más me da, me gustaría compartir eso con los demás”, comentó el actor coahuilense en abril pasado en entrevista con VANGUARDIA.